الأمم المتحدة: أمطار غزيرة تجرف ملاجئ النازحين في اليمن

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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الأربعاء، أن أمطارا غزيرة تسببت في جرف ملاجئ النازحين في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأفادت المفوضية في حسابها على منصة "إكس"، بهطول أمطار غزيرة أثرت على الأسر النازحة في مأرب باليمن.

وأضافت أن الأمطار الغزيرة جرفت ملاجئ النازحين، مما أدى إلى فقدانهم للمأوى.

وأوضحت المفوضية، أنها تقوم حالياً بتقييم الأضرار بالتعاون مع الشركاء المحليين، للتحضير بفعالية لصيانة المأوى.

ومنذ أيام، تشهد عدة محافظات يمنية أمطارا غزيرة أدت إلى تضرر العديد من السكان، خصوصا في صفوف النازحين جراء الحرب.