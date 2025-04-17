أيه إم دي تتوقع خسائر بقيمة 800 مليون دولار بسبب قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

قالت شركة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية أدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) إنها تتوقع تكبد 800 مليون دولار من إيراداتها نتيجة القيود التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

توصلت الشركة إلى هذه النتيجة بعد اكتمال تقييمها الأولي لشروط تراخيص الاستيراد الجديدة لرقائق إم.آي 308، بحسب إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة الرقائق الأمريكية إنفيديا أمس أنها ستتكبد حوالي 5ر5 مليار دولار بسبب القيود على تصدير إنتاجها من رقائق إتش 20 إلى الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة أيه.إم.دي القول إنها ستسعى للحصول على تراخيص لتصدير منتجاتها إلى العملاء في الصين، لكنها لا تستطيع التأكد من حصولها عليها.

وتشدد إدارة دونالد ترامب القواعد التي طبقتها الحكومة الأمريكية في السنوات الأخيرة لتقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة. وفرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن عدة حزم من القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين بسبب ما اعتبرته تهديدات للأمن القومي من منافس جيوسياسي.

كانت أيه.إم.دي بالفعل لاعبًا أصغر في هذا المجال، حتى قبل فرض ضوابط التصدير الأخيرة. وتُسيطر منافستها إنفيديا على أكثر من 90% من سوق وحدات معالجة الرسومات المستخدمة بشكل أساسي في مراكز البيانات، وفقًا لشركة أبحاث السوق آي.دي.سي الشهر الماضي.