جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنه استهدف ليلاً مواقع بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة أكس: أنه سيعمل ضد أي محاولات من حزب الله لإعادة بناء أو إقامة وجود عسكري تحت غطاء مدني".

ولا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر بوساطة أميركية، بحجة استهداف عناصر ومنشآت للحزب، وعدم السماح لحزب الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب

وأبقت اسرائيل على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، ما يتيح لها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي، رغم انتهاء مهلة لسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 18 فبراير الماضي.