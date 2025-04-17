9 أفلام عربية و8 طلابية في النسخة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن لجنة تحكيم المسابقة العربية ومسابقة الطلبة، والأفلام المشاركة في النسخة الـ11 من المهرجان، المقرر إقامته خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة من: الممثلة المصرية ناهد السباعي، والمنتج السينمائي ورئيس مهرجان الداخلة السينمائي المغربي شرف الدين زين العابدين، والمخرج العماني سليمان الخليلي.

ويشارك في المسابقة العربية 9 أعمال سينمائية من مصر والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها من الدول العربية، وهي:

فيلم "نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" من مصر، ومدته 6 دقائق، من إخراج أحمد عماد، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط.

فيلم "من – إلى" ومدته 16 دقيقة، من إخراج يارا شريان، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في أفريقيا.

فيلم "الخطابة أم سلامة" من الإمارات العربية المتحدة، ومدته 11 دقيقة، من إخراج مريم العوضي، وإنتاج عام 2024، ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "إخوة الرضاعة" من المغرب – فرنسا، ومدته 19 دقيقة، من إخراج كنزة تازي، وإنتاج عام 2024، ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "زهرة" ومدته 15 دقيقة، من إخراج هادي شتات، وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميًا لأول مرة.

فيلم "آخر واحد" من لبنان، ومدته 20 دقيقة، من إخراج كريم رحباني، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في أفريقيا.

فيلم "تراتيل الرفوف" من المملكة العربية السعودية، ومدته 20 دقيقة، من إخراج هناء الفاسي، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في أفريقيا.

فيلم "ليل العاشقين" من مصر، ومدته 18 دقيقة، من إخراج خالد غريب، وإنتاج عام 2025، ويعرض لأول مرة في أفريقيا.

فيلم "نوح" من مصر، ومدته 7 دقائق، من إخراج جون فريد، وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميًا لأول مرة.

أما مسابقة الطلبة، فتضم 8 أعمال مصرية تُعرض جميعها عالميًا لأول مرة، باستثناء فيلم "نسمة" الذي يُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي:

فيلم "رسال" مدته 9 دقائق، من إخراج محمد قاسم، وإنتاج عام 2025، ويمثل جامعة بني سويف.

فيلم "خمس نجوم" ومدته 12 دقيقة، من إخراج محمد بيومي، وإنتاج عام 2025، ويمثل المعهد العالي للسينما.

فيلم "قفص تفيدة" ومدته 9 دقائق، من إخراج أندرو عفت، وإنتاج عام 2025، ويمثل كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.

فيلم "أرض الخلود" ومدته 19 دقيقة، من إخراج مصطفى سعيد، وإنتاج عام 2025، ويمثل الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

فيلم "نسمة" ومدته 11 دقيقة، من إخراج رهف أحمد، وإنتاج عام 2025، ويمثل الجامعة الأمريكية.

فيلم "تيك تاك" ومدته 9 دقائق، من إخراج فرح الطايش، وإنتاج عام 2025، ويمثل مدرسة الجيزويت.

فيلم "قشطة" ومدته دقيقتان، من إخراج جيمنى صلاح، وإنتاج عام 2024، ويمثل كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان.

فيلم "تحت السيطرة" ومدته 3 دقائق، من إخراج حسيني محمود، وإنتاج عام 2025، ويمثل المعهد العالي للسينما.