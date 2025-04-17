مفوض عام الأونروا: 170 صحفيا استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة

أعلن مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الخميس، استشهاد 170 صحفيا منذ بدء الحرب على غزة.

وقال لازاريني، في بيان نشرته الأونروا على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "منذ بدء الحرب قبل عام ونصف العام، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتقديم تقارير مستقلة".

وأضاف أن هذا يغذي الدعاية والمعلومات المضللة وانتشار التجريد من الإنسانية، مشيرا إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون القيام بالعمل البطولي، ويدفعون ثمنا باهظا.. 170 استشهدوا حتى الآن.

وأكد لازاريني، أن التدفق الحر للمعلومات والإبلاغ المستقل أساسيان للحقائق والمساءلة أثناء الصراعات، مشددا على ضرورة "ألا تكون غزة استثناء.

وختم قائلا: "فات الآوان على إدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة".