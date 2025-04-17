إعلان جداول امتحانات شهر أبريل لسنوات النقل

• مديريات تؤجل الامتحانات إلى 27 أبريل بعد الانتهاء من أعياد المسيحيين والإجازات الرسمية

أعلنت المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات، جداول امتحانات شهر إبريل لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وأجلت العديد من المديريات الامتحانات لتبدأ الأحد 27 إبريل الجاري بعد الانتهاء من أعياد المسيحيين والإجازات الرسمية، بينما تبدأ الامتحانات بعدد قليل من المحافظات مثل القاهروة والقليوبية الأربعاء 23 أبريل.

ويقوم الموجهون العموم بوضع ثلاث نماذج امتحانية في كل مادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد لجميع المدارس ( الحكومي والرسمي للغات والخاص)، ويتم توزيعها علي المدارس، حيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج امتحان للمادة داخل الفصل الواحد، مؤكدة أن تصوير الامتحانات مسئولية الادارة التعليمية.

وقالت المديريات إن الامتحانات تتم خلال اليوم الدراسي ويستمر بعد الامتحان بشكل عادي، مشيرة إلي عقد الامتحانات في الفترة الثانية من اليوم الدراسي في المقرر الدراسي التي تم تدريسه من بداية الفصل الدراسي الثاني حتي موعد عقد الامتحانات، ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولي، ويخصص لامتحان شهر ابريل 15% من درجة المادة للصفين الأول والثاني الاعدادي، و 10 درجات في كل مادة للصفوف من الثالث الابتدائي حتي السادس الابتدائي.

ويخصص 15% من الدرجة للصفين الأول والثاني الثانوي، وتشتمل الورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر، وتعمل الأسئلة على قياس نواتج التعلم المرتبطة بأجزاء المنهج التى تم تدريسها، ويتم تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية تحت اشراف موجه الصفوف الأولي بالادارة.

وحذرت المدارس الطلاب من الغياب، مؤكدة أن امتحانات الشهر لن تعاد مره اخرى مهما كانت الأسباب، معلنة عن استمرار عقد التقييمات للطلاب خلال اليوم الدراسى من خلال معلمى الفصول والمواد الدراسية المختلفة.

وأوضحت المديريات التعليمية أن الهدف من التقييمات قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للفصل الدراسي الثانى، لمعرفة نقاط الضعف لدى التلاميذ ومعالجتها، مشيرة إلي ضرورة عدم غياب الطلاب عن هذه التقييمات منعا لفقدانه درجات التقييم، والتي تضاف لدرجات أعمال السنة للطالب، خاصة وأن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم بعدم اعادة التقييم لأي طالب.