أشاد بينيت منجوني، نجم صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا السابق، بالنادي الأهلي المصري قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته في قدرة فريقه السابق على تحقيق الفوز.

وقال منجوني في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على القناة الأولى: "الأهلي نادٍ كبير، ومن أفضل أندية العالم، ويسيطر على كرة القدم الإفريقية منذ سنوات طويلة".

وأضاف: "لا شك أن المواجهة ستكون صعبة، لكني أتوقع فوز صن داونز بنتيجة 2-1 في لقاء السبت، نظرًا لما يقدمه الفريق من أداء مميز في النسخة الحالية".

وتابع: "النسخة الحالية من صن داونز قوية للغاية، لكن أيضًا فريق موسيماني كان استثنائيًا، ونجح معه النادي في التتويج بدوري الأبطال".

واختتم منجوني حديثه مؤكدًا: "صن داونز أثبت مكانته بين كبار القارة، من خلال تواجده الدائم في المراحل النهائية من البطولة القارية".