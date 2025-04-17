الشرطة الألمانية تقتل رجلا هاجم سيارة بفأس في جنوب غرب البلاد

أعلنت السلطات، يوم الأربعاء، أن الشرطة في جنوب غرب ألمانيا أطلقت النار وقتلت رجلا بعد أن هاجم سيارة بفأس بينما كان طفل بداخلها.

وذكرت السلطات المحلية في بيان أن الرجل /64 عاما/ حطم نافذة السيارة، لكنه سمح للأم والطفل بالخروج منها دون أن يصيبهما بأذى.

وعندما وصلت الشرطة إلى بلدة هيلزينجن القريبة من كونستانز، واجه الرجل عناصر الشرطة وهو يحمل الفأس، مما أسفر عن إصابة شرطية بجروح طفيفة.

وردًا على ذلك، أطلق الضباط عدة طلقات نارية أصابت الرجل بجروح قاتلة، بحسب ما أوضحت السلطات، مضيفة أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل، وتوفي في مكان الحادث.