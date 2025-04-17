 ثلوج وأمطار كثيفة تضرب جنوب غرب سويسرا - بوابة الشروق
الخميس 17 أبريل 2025 2:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ثلوج وأمطار كثيفة تضرب جنوب غرب سويسرا

فيينا - د ب أ
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 12:31 م

قالت السلطات إن ثلوجا وأمطارا كثيفة ضربت طرق النقل وتسببت في انقطاع الكهرباء في جنوب غرب سويسرا.

وقال مسؤول بقطاع السياحة إن منتجع زيرمات الشهير للتزلج في جنوب البلاد على الحدود مع إيطاليا أصبح معزولا بعدما توقفت الحركة على الطرق المؤدية إليه.

وذكرت شبكة اس ار اف أن 55 سنتيمترا من الثلوج هطلت على المنطقة، في حين هطل 11 سنتيمترا من الثلوج على طريق جريت سانت المؤدي إلى جنوب-غرب زيرمات.

وأغلقت السلطات في سيتين، عاصمة كانتون فالايس الطرق أمام السيارات والمشاة، وطالبت المواطنين البقاء في المنازل. كما أغلقت المدارس أبوابها اليوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك