انقطاع الكهرباء عن جزيرة بورتوريكو الأمريكية بالكامل

قال مسؤولون إن انقطاعا للتيار الكهربائي ضرب بورتوريكو يوم الأربعاء، بينما كانت الجزيرة الأمريكية التي تقطنها أغلبية كاثوليكية تستعد للاحتفال بعيد الفصح.



وقال هوجو سورينتيني، المتحدث باسم شركة لوما للطاقة، التي تشرف على نقل وتوزيع الطاقة، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن جميع عملاء الجزيرة البالغ عددهم 4ر1 مليون شخص بدون كهرباء. وأضاف: "الجزيرة بأكملها بدون توليد للكهرباء".

وفي الوقت نفسه، هناك ما لا يقل عن 78 ألف عميل بدون ماء، مع تحذير المسؤولين من أن الكهرباء لن تعود بالكامل على الأرجح قبل 48 إلى 72 ساعة أخرى.



وقال خوسيه كولون، الذي يطلق عليه قيصر الطاقة في الجزيرة المدير التنفيذي السابق لهيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو: "هذا أمر غير مقبول".

ولم يتضح على الفور سبب انقطاع التيار الكهربائي، وهو الأحدث في سلسلة من الانقطاعات الكبيرة في الجزيرة في السنوات الأخيرة.