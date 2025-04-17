سوريا تشكل لجنة قضائية لدراسة عقوبات محكمة الإرهاب

أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.

وقالت وزارة العدل ، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم الخميس ، إن الهدف من هذا القرار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.

ووفق البيان ، تتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية، واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.