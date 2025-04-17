 سوريا تشكل لجنة قضائية لدراسة عقوبات محكمة الإرهاب - بوابة الشروق
الخميس 17 أبريل 2025 2:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

سوريا تشكل لجنة قضائية لدراسة عقوبات محكمة الإرهاب

أرشيفية
أرشيفية
دمشق (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 12:25 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 12:25 م

أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.

وقالت وزارة العدل ، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم الخميس ، إن الهدف من هذا القرار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.

ووفق البيان ، تتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية، واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك