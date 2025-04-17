نقلت قناة الشرق السعودية، اليوم الخميس، عن مسئولين فلسطينيين قولهم إن السلطات الإسرائيلية تعيق سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) إلى سوريا.

وأضاف المسئولون الفلسطينيون لـ"الشرق" أن الجانب الاسرائيلي لم يعطِ الموافقة لمروحيتين أردنيتين بالوصول إلى مدينة رام الله، الخميس، لنقل الرئيس الفلسطيني وفريقه إلى الأردن حيث كان من المقرر أن يزور سوريا الجمعة، ويلتقي الرئيس أحمد الشرع.

وأشارت المصادر إلى أن اتصالات مكثفة تجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لهذا الغرض.

وكان مقررا أن تصل المروحيتان الأردنيتان إلى رام الله عند الثانية من بعد ظهر الخميس، بتوقيت القدس، لكن، على غير العادة، لم تعط إسرائيل الموافقة على ذلك.

وعادة ما ينتقل الرئيس الفلسطيني بمروحية أردنية من رام الله إلى عمان، ومن هناك ينتقل بطائرة الرئاسة إلى الدول الأخرى.

ونقلت "الشرق" عن مسئولين فلسطينيين اعتقادهم أن إسرائيل تعيق هذه الزيارة لأسباب سياسية، مشيرة إلى أنها المرة الاولى التي تقوم بمثل هذا الأمر مع أبومازن.