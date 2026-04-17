أسعار الغاز الأوروبي تهبط 10% إثر إعلان إيران فتح مضيق هرمز

هبطت أسعار الغاز الطبيعي في القارة الأوروبية، الجمعة، بنحو 10 بالمائة لتصل إلى 39 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، إثر إعلان إيران فتح مضيق هرمز كاملا أمام حركة السفن التجارية.

وتشير التداولات عند الساعة 15.00 تغ، إلى تراجع سعر الغاز بنسبة 9.6 بالمائة وفق مؤشر الغاز الأوروبي المرجعي "تي تي إف" إلى 39 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.

وكان المؤشر تجاوز مستوى 62 يورو الشهر الماضي، نتيجة إغلاق إيران مضيق هرمز في إطار ردها العسكري على العدوان الإسرائيلي-الأمريكي.

ويأتي هذا الهبوط عقب تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد أن مضيق هرمز سيكون مفتوحاً بالكامل أمام عبور جميع السفن التجارية، بالتوازي مع وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف عراقجي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية أن عبور السفن في المضيق «سيكون عبر المسار المنسق والمعلن مسبقاً من قبل هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية».

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان، عقب عدوان إسرائيلي واسع استمر منذ 2 مارس الماضي وأوقع آلاف القتلى والجرحى.

وكان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى قد بدأ سريانه في 8 أبريل الجاري، إلا أن هذه الخطوة شكلت أحد العوائق أمام تثبيته.

وانتهت جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد الأحد الماضي دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. وبعد ذلك شددت إيران قيود المرور في مضيق هرمز، فيما بدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية والسفن العابرة للمضيق.

وتشير الأنباء المتداولة في الساعات الأخيرة إلى انفراجة محتملة قد تفتح الطريق أمام جولة تفاوض ثانية بين واشنطن وطهران، بفضل جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها باكستان.