ترامب: نتوقع إبرام اتفاق مع إيران خلال يوم أو يومين لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يتوقع عقد اجتماع مع إيران "خلال يوم أو يومين"، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف، في مقابلة هاتفية مع القناة 12 العبرية (خاصة) أن الإيرانيين "يريدون الاجتماع ويريدون إبرام صفقة"، مشيرا إلى أن الحصار البحري المفروض على إيران يُسهم في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه لن يرفعه قبل التوصل إلى اتفاق.

واعتبر ترامب أن "الجزء الأكبر" من هذه الصفقة يتمثل في أنها "ستجعل إسرائيل أكثر أمنا"، على حد قوله.

وفي الشأن اللبناني، شدّد ترامب على أن إسرائيل "يجب أن توقف" هجماتها في لبنان، قائلا إنها "لا يمكنها الاستمرار في تفجير المباني"، مضيفا: "لن أسمح بذلك".

ورغم إعلان ترامب مساء الخميس عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات دموية على الأراضي اللبنانية، ليحذّر ترامب، في تدوينة، من قصف إسرائيل لبنان.

وعبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، قال الرئيس الأمريكي: "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن، والولايات المتحدة تمنعها من فعل ذلك. طفح الكيل!".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة العبرية عن مسؤولين أمريكيين مطلعين لم تسمهم قولهم إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما في المفاوضات، وأنهما تقتربان من اتفاق من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب، رغم بقاء بعض الفجوات بين الجانبين.

وبحسب المسؤولين، تشمل البنود قيد النقاش إفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، إلى جانب تجميد “طوعي” لعمليات تخصيب اليورانيوم لمدة لا تزال موضع تفاوض.

كما يتضمن مشروع مذكرة التفاهم، وفق القناة، السماح لإيران بالاحتفاظ بمفاعلات أبحاث نووية لإنتاج نظائر طبية، مقابل التزامها بأن تكون جميع منشآتها النووية فوق سطح الأرض، مع حظر استخدام المنشآت الحالية تحت الأرض لأغراض نووية.