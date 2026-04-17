الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة: إسرائيل تفرض قيودا على إدخال المساعدات

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إن هناك العديد من التحديات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية: «أعتقد أن التحدي الأول والأهم يتمثل في القيود الواسعة التي تفرضها إسرائيل على ما يُسمح بدخوله إلى غزة وما لا يُسمح به، إذ تُصنّف بعض المنتجات على أنها ذات استخدام مزدوج، وتُفرض عليها قيود كبيرة، وهو ما أراه عائقًا رئيسيًا».

وتابع: «نواجه وضعًا اختفت فيه العديد من الآليات التي كانت موجودة قبل الحرب في غزة لتوزيع المساعدات على السكان، بعدما جرى تدميرها بشكل كامل، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا على أرض الواقع، كما أننا لا نزال غير مستعدين بعد بآليات بديلة قادرة على ضمان الوصول إلى جميع المحتاجين في غزة».

وأوضح: «هناك أمر مؤسف للغاية، أن ما يجري في المنطقة وعلى المستوى الدولي قد صرف الانتباه عن الوضع في غزة، غير أن الجانب الإيجابي في هذا السياق يتمثل في وجود التزامات كبيرة من الدول الأعضاء في مجلس السلام والداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج ومصر وغيرها، والتي تعهدت بتقديم تمويلات كبيرة لغزة، لكن تفعيل هذا الدعم وتحويله إلى مساعدات حقيقية على الأرض يتطلب إنشاء الآليات اللازمة وتطبيقها بشكل فعّال».