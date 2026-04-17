الرئيس اللبناني: لن أسمح بعد اليوم بموت أي لبناني من أجل مصالح الآخرين

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: «استعدنا لبنان للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، ولم نعد ورقة في جيب أحد ولا ساحة لأحد».

جاء ذلك خلال كلمة مصورة لعون وجهها إلى اللبنانيين، في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأضاف أن «المفاوضات ليست ضعفًا ولا تراجعًا ولا تنازلًا، بل هي قرار نابع من قوتنا ومن حق شعبنا»، مؤكدًا أن المفاوضات لا تعني التفريط بأي حق.

وتابع: «لن أسمح بعد اليوم بموت أي لبناني من أجل مصالح الآخرين».

وأشار إلى استعداده لتحمل كامل المسؤولية عن هذه الخيارات، مضيفًا أنه مستعد «للذهاب إلى أي مكان من أجل تحرير بلده»، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأكد عون: «لن نبرم أي اتفاق يمس حقوقنا أو ينتقص من كرامة شعبنا أو يفرط بذرة تراب».