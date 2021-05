ديانج ينافس ثنائي جزائري على جائزة الأفضل في جولة دوري الأبطال

يتنافس أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وظهر ديانج بمستوى مميز مع الأهلي في مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي، حيث ساهم في إفساد هجمات الأخير والمشاركة في تشكيل فرص الأحمر على مدار مجريات المواجهة.

وأطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة استفتاءً للاختيار بين 4 لاعبين لتحديد أفضل لاعب في الجولة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وينافس لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج كلًا من سمير نوركوفيتش، نجم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي سجل هدفين في مرمى سيمبا التنزاني، وزكريا دراوي، لاعب شباب بلوزداد الجزائري، وميلود ربيعي، نجم مولودية الجزائر.

وكان الأهلي فاز على صن داونز بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وهي نفس النتيجة التي حسمت فوز شباب بلوزداد على الترجي. فيما فاز كايزر تشيفز على سيمبا برباعية نظيفة، بينما اكتفى مولودية الجزائر بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه الوداد المغربي.

🇷🇸 Samir Nurković (@KaizerChiefs)

🇩🇿 Zakaria Draoui (@Crbelouizdadoff)

🇸🇳 Aliou Dieng (@AlAhly)

🇩🇿 Miloud Rebiai (@mcalgerdoyen)



Vote for your #TotalCAFCL player of the week. 👇