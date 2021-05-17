ماكرون يستقبل السيسي بقصر إفيمير الكبير

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر إفيمير الكبير، حيث اُلتقطت لهما مجموعة من الصور قبل انطلاق مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، قصر إفيمير الكبير؛ للمشاركة في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، أمس الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و١٨ مايو الجاري على التوالي.