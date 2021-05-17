وزيرا السياحة والطيران يلتقيان رئيس هيئة دبي للطيران المدني

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والطيران.

وذكرت وزارة الطيران، في بيان اليوم الاثنين، أن اللقاء جاء ضمن اللقاءات الرسمية التي تم عقدها على هامش مشاركة وزيري السياحة والطيران المدني في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر 2021 والذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ الدكتور خالد العناني، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على التنظيم والتجهيز الجيد للملتقى العربي للسياحة والسفر، مشيرًا إلى تجربة مصر والإمارات العربية المتحدة في احتواء أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها وما قامت به الدولتين من جهود لتعافي القطاع السياحي بهما حيث تتبنى الدولتين نهج وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة إليهما في ظل تداعيات هذه الأزمة، حيث حققا المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الصناعة واستمرارها والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين بكل منهما.

من جانبه أثنى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني على نجاح فعاليات معرض السفر العربي وخروجه بصورة مشرفة تليق بدولة الإمارات، مضيفا أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات ثنائية وطيدة وتتمتعان بتاريخ عريق فضلا عن التعاون المثمر بين البلدين فى مجالات النقل الجوي المختلفة حيث أن مصر تعد من أهم الأسواق التجارية لدولة الإمارات.

وأكد أن مصر والإمارات اتخذا العديد من الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا بجميع المطارات وعلى متن الطائرات للحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين فضلا عن التنسيق المشترك بين الجانبين لتنشيط الحركة الجوية بين الدولتين الشقيقتين بشكل أمن.

من جانبه رحب رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات بالوزيرين المصريين معربا عن حب الشعب الإماراتي لمصر وشعبها.