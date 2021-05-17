الصحة العراقية: تأخير الحجوزات على اللقاحات يرجع لتزايد إقبال المواطنين

أرجعت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تأخير الحجوزات على اللقاحات إلى تزايد إقبال المواطنين على مراكز التطعيم بعد ثبوت فعاليتها وعدم دقة الشائعات المتداولة بشأنها، مؤكدة أن خطر الوباء ما زال قائما.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في الوزارة الدكتورة ربى فلاح، في تصريحات لقناة السومرية نيوز، إنه "لا يمكن الحكم على الموقف الوبائي ليوم أو يومين للتصريح بتعدي مرحلة الخطر من فيروس كورونا"، مؤكدة أن الخطر مازال قائما ويمكن أن نشهد سلالات أخرى تجعلنا في تحديات أكبر من السابق.

ولفتت إلى إمكانية ازدياد عدد الإصابات بالوباء في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وعزوفهم عن أخذ اللقاح، مضيفة: "لا نعتمد على الموقف الوبائي اليومي، وما زال الوقت مبكرا للوصول إلى المناعة".

يذكر أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد ل‍فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر.