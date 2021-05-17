انضم الفنان أحمد زاهر لجموع الفنانين الذين بادروا بدعم المخرج محمد سامي في أزمته الأخيرة بعد أن قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل معه.

وكتب زاهر، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا مش ضد قرار المتحدة لأن أكيد ده له أسباب وفي سبيلها للحل بإذن الله، أنا ضد حملة التشويه البشعة لسمعة وشخص محمد سامي اللي بيقوم بيها بعض الزملاء وبعض اللجان الإلكترونية، أنا ضد تشويه سمعة أي حد مش بس محمد سامي الراجل ده أنا أعرفه من 11 سنة واشتغلت معاه أكتر من خمس أعمال مشوفتش منه غير كل خير واحترام وتقدير للموهبة".

وتابع: "وبقولها وهاقولها طول عمري محمد سامي هو اللي غير حياتي بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالي، ولن أنسى له هذا الفضل هو اللي خلاني أخس ١٠٠ كيلو، عشان تمسك بيا في مسلسل (حكاية حياة"، وده الدور اللي غير حياتي وتتوالي بعده كم نجاحات، وكلها معاه وآخرها "فتحي" في "البرنس"، و دي كانت نقطة تحول تانية في حياتي".

وأكمل: "تفتكروا اللي شفت منه كل الخير والاحترام والتقدير والموهبة والنجاح ده كله مكنش جنبه وادعمه، أنا مفيش في إيدي حاجه أعملها غير إني أقول شهاده حق، يعلمها الله سبحانه وتعالي وعاوز بس افكركم، إن محمد سامي هو نفس المخرج اللي صقفتوا له كل السنين اللي فاتت ومن منا بلا خطيئة."