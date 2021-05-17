نيوزيلندا توسع «فقاعة السفر» لتشمل جزر كوك

فتحت جزر كوك حدودها لأول مرة منذ أكثر من عام، واعتبارا من اليوم الاثنين يمكن للنيوزيلنديين زيارة هذه الدولة الصغيرة الواقعة على المحيط الهادئ.

وتسمح "فقاعة السفر" لمواطني نيوزيلندا وجزر كوك بالسفر بين البلدين دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.

وفي حين أن الفقاعة بدأت رسميًا يوم الاثنين إلا أن الرحلة الأولى لن تغادر نيوزيلندا حتى يوم الثلاثاء.

وستقلع طائرات شركة إير نيوزيلندا إلى جزر كوك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، لكن من المتوقع أن تعمل يوميا اعتبارا من يوليو الوقت الذي يتناسب مع العطلات المدرسية.

وأغلقت كل من نيوزيلندا وجزر كوك حدودهما أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين في مارس 2020.

ولدى نيوزيلندا إجراء مماثل مع أستراليا منذ منتصف أبريل، لكن الفقاعة الخالية من الحجر الصحي بين نيوزيلندا وجزر كوك لا تشمل أستراليا.

ويتوجب على أولئك الذين يرغبون في السفر إلى الجزر البقاء في نيوزيلندا لمدة 14 يومًا كاملًا قبل المتابعة إلى جزر كوك أو أستراليا.

ولم تسجل جزر كوك أبدًا أي حالات إصابة بفيروس كورونا، بينما سجلت نيوزيلندا يوم الأحد حالة واحدة جديدة، تم اكتشافها على الحدود.

ويوجد حاليًا 19 حالة نشطة بكوفيد-19 في نيوزيلندا، والتي سجلت ما مجموعه 2290 حالة و 26 حالة وفاة.