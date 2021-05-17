قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، إن «إسرائيل تتحمل وحدها مسؤولية التصعيد في عدوانها ضد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة»، وذلك حسبما نشرت قناة «المملكة» الأردنية.

وأضاف خلال جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في القدس وغزة: «لدينا خياراتنا، ونستثمر منها، ونكرسها لحماية الفلسطينيين، ولجم العدوان الإسرائيلي».

وأكد الخصاونة، أنه لن يتم التفريط بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، فضلًا عن أن الأردن القوي هو الأقدر على مواصلة النضال لرفع الضيم عن الفلسطينيين، متابعًا: «نحيي الصامدين في فلسطين، ونشد من أزرهم».

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن المنطقة لن تنعم بالأمن بالاستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وأضاف خلال جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في القدس وغزة: «رسالتنا إلى العالم هي أن الاحتلال أساس الشر كله».

وتابع: «القضية الفلسطينية مفتاح الحل، وجوهر الصراع، ومستمرون في بذل كل جهد ممكن للدفاع، وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني»، موضحًا أن «الأردن على تواصل مستمر مع الأشقاء في فلسطين من أجل دعم حقوق أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة».

وذكر أن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي، مضيفًا أن «رسالة الأردن الواحدة هي أن توقف إسرائيل كل ممارستها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني التي تقوض كل جهود السلام الشامل والعادل».