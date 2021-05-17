وزير الرياضة يكرم عزمي وعبد العزيز محيلبة ويشيد بأداء منتخب الرماية

صبحي: اتحاد الرماية حقص إنجارا لم يحدث منذ عام 1950 وحصد ميداليات غير مسبوقة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، عزمي محيلبه وعبد العزيز محيلبه بعد عودتهم من إيطاليا بعد مشاركتهم في كأس العالم للرماية والتي أقيمت في إيطاليا خلال الفترة من 7 الي 17 مايو 2021، بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية وعبد الاول محمد معاون وزير الشباب والرياضة لقطاع البطولة.

أعرب صبحي عن سعادته بالميداليات التي أحرزها لاعبي المنتخب الوطني عزمي محيلبه وعبد العزيز محيلبه، مضيفاً ان المستوي المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين هو نتيجة لاجتهادهم وتوفير الاحتكاك اللازم لهم للنهوض بمستواهم.

كما اكد صبحي على حرصه لاستقبال الابطال الرياضيين بعد تألقهم في كأس العالم للرماية، وتقديرا منه لجميع الابطال والرياضيين الذين يساهمون في النهوض بالرياضة المصرية واعتبارهم قدوة لجميع زملائهم الرياضيين في مختلف المجالات لتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد في مختلف البطولات لرفع اسم مصر ومكانتها الدولية عالميا.

واضاف صبحي أن الاتحاد المصري للرماية يحقق إنجازاً لم يحدث منذ عام ١٩٥٠ وهو أن يحصل على ميداليات في الفردي في بطولة واحدة، بالإضافة إلى حصوله على ميدالية ذهبية في بطولة كأس العالم.

مؤكداً ان وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في الوقوف خلف الرياضيين المصريين وتوفر لهم الاعداد والمعسكرات اللازمة للارتقاء بمستوي اللاعبين، خاصة في ظل نجاح العديد من الرياضيين المصريين في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية بالشكر للدكتور اشرف صبحي على متابعته ودعمه المتواصل للابطال، حيث اوضح ان السيد الوزير كان يتابع مجريات البطولة أول بأول، بالإضافة إلي قيامه بتذليل كافة العقبات أمام الاتحاد.

وهو ما ظهر جلياً اثناء منافسات عزمي محيلبه مع المصنف الاول على العالم الامريكي فينسينت هانكوك وتفوقه عليه ليحصد عزمي الميدالية الذهبية.

الجدير بالذكر ان البعثة المصرية استطاعت الفوز بميدالية ذهبية وميدالية برونزية خلال مشاركتها في البطولة، حيث أحرز عزمي محيلبة الميدالية الذهبية في منافسات الاسكيت، كما أحرز عبد العزيز محيلبة ميدالية برونزية في منافسات التراب.