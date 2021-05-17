مصادرة 5 شيش وغلق 3 منشآت خالفوا قرار الغلق في حملة بشرق الإسكندرية

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ترأس محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية، حملة مسائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساء.

شملت الحملة المرور على طريق محور المحمودية وشارع المشير وشارع الريادة وشارع توت عنخ آمون بسموحة وشارع سوريا.

وأسفرت عن ضبط 5 شيش بأحد المقاهي بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ومصادرتها، كما أغلقت الحملة 3 منشآت تجارية وإعطاء مهلة 24 ساعة لمنشأة أخرى دون التشغيل لحين تنفيذ قرار الغلق، بالإضافة إلى تغريم فوري لمنشآتين تجاريتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وموعد الغلق.