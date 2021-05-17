وزير السياحة التركي يزور روسيا من أجل إعادة السياحة بين الدولتين

يبدأ إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية ووزير السياحة مجمد ارصوي ونائب وزير الصحة زيارة لروسيا، اليوم الاثنين، لمناقشة سبل مواجهة جائحة كورونا، بحسب ما ذكرته قناة ان تي في التركية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المناقشات ستشمل أيضا سبل إعادة السياحة بين الدولتين.



وكانت روسيا قد علقت معظم الرحلات الجوية مع تركيا حتى الأول من يونيو المقبل.



وقد خرجت تركيا اليوم من أكثر قيود الإغلاق صرامة، كانت تهدف لاحتواء فيروس كورونا، ولكن سوف يتم الابقاء على حظر التجوال خلال الليل وفي خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وكانت السلطات التركية قد فرضت إجراءات إغلاق لمدة 17 يوما عقب ارتفاع حالات الاصابة اليومية بفيروس كورونا لأعلى مستوى بلغ أكثر من 60 ألف حالة خلال شهر أبريل الماضي، وبطء وتيرة التطعيم ضد الفيروس.