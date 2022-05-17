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أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد، لاعب اتحاد جدة والمنتخب السعودي، عام ونصف أي 18 شهراً لثبوت تعاطيه مادة محظورة من المنشطات.

وأصدرت اللجنة بيانا جاء كالتالي:

إيقاف فهد المولد عن المشاركة في جميع المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة 18 شهرا، ويبدأ منذ فترة الإيقاف المؤقت في 28 مارس من العام الجاري

حظر مشاركة فهد المولد في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي

المادة المحظورة تسمى Furosemide وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وأن اللاعب قدم العينة A في 23 مارس قبل أن يستلم نتيجتها في الـ27 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن اللاعب تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B

القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ القرار