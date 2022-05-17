جوزيب بوريل: انضمام فنلندا والسويد للناتو يقوي الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "ناتو" من شأنه أن "يقوي" الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل، لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن انضمام الدولتين للحلف العسكري الغربي سيزيد أيضا من قدرة الاتحاد الأوروبي "على الرد" على التهديدات على طول حدوده.

ومن المتوقع أن يتقدم البلدان رسميا بطلبيهما من أجل الانضمام للناتو في أي لحظة، وهو تحرك يأتي بمثابة رد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوريل إن التوسع المحتمل للناتو هو "عكس ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في تحقيقه" بغزوه لأوكرانيا، حيث إنه كان يهدف لمنع توسع الحلف قرب حدود روسيا.

وأعرب بوريل، عن أمله في أن يتمكن الناتو من التغلب على اعتراضات تركيا على طلبي انضمام فنلندا والسويد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس إنه لا يمكنه أن يقبل بانضمام دول فرضت عقوبات على بلاده، وجدد القول إن الدولتين تدعمان "منظمات إرهابية".