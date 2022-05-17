رئيس وزراء بولندا يرحب بقرار السويد الانضمام لحلف الناتو: خطوة شجاعة

رحب رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، بقرار السويد التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال مورافيسكي -في تغريدة نقلها راديو بولندا اليوم الثلاثاء- "قرار كبير اتخذته الحكومة السويدية لبدء عملية تقديم طلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي.. تهانينا لرئيسة الوزراء السويدية على هذه الخطوة الشجاعة.. ستدعم الحكومة البولندية بشكل كامل عملية انضمام سريعة والتي تعتبر أساسية لتعزيز أمن أوروبا".

وكانت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، قد أعلنت أمس الإثنين، أن حكومتها قررت رسميا تقديم طلب العضوية، بعد يوم من تأكيد الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أن بلاده ستتقدم أيضا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري.