إيني الإيطالية تعلن فتح حساب مزدوج في غازبروم بنك لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، اليوم الثلاثاء، فتح حساب مزدوج في بنك «غازبروم بنك»؛ لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أشارت الشركة الإيطالية، إلى أن الإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، لا يتعارض مع العقوبات الحالية ضد روسيا.



وفي وقت سابق، أكدت شركة الغاز الفنلندية الحكومية «غازوم»، اليوم الثلاثاء، أنها لن تدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، مشيرة إلى أن موسكو قد توقف واردات الغاز.



ويتوافق هذا القرار مع موقف المفوضية الأوروبية، الذي يقضي بعدم دفع مدفوعات الغاز بالروبل، لأنه ينتهك العقود الحالية.



وشددت المفوضية اليوم، على أن فتح الشركات حسابات مصرفية بالروبل يعد انتهاكا لنظام العقوبات ضد روسيا.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع آخر مارس الماضي، مرسوما يحدد إجراء جديدا لمدفوعات إمدادات الغاز الروسي من قبل مشترين من دول غير صديقة اعتباراً من أول إبريل 2022، وتحويلها إلى حسابات خاصة بالمستوردين بالروبل.