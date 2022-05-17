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عرضت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مقطع فيديو يرصد وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أبو ظبي، لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحسب ما نشرته الوكالة التركية، كان في استقبال الرئيس التركي في مطار أبو ظبي الدولي، رئيس الإمارات الجديد محمد بن زايد آل نهيان.

ورافق أردوغان في زيارته وزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس سفر طوران.

وأعلنت الإمارات، السبت الماضي، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد؛ خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.

والجمعة، ووري جثمان خليفة بن زايد الثرى في مقبرة «البطين» بالعاصمة أبوظبي، عقب وفاته عن عمر يناهز 74 عاما.

والراحل هو ثاني رئيس للإمارات، منذ توليه المنصب عام 2004، خلفا لوالده زايد بن سلطان مؤسس الدولة عام 1971.