 ملك السويد بشأن عزم بلاده الانضمام للناتو: إننا أمام اختيار تاريخي جنبا إلى جنب مع فنلندا - بوابة الشروق
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ملك السويد بشأن عزم بلاده الانضمام للناتو: إننا أمام اختيار تاريخي جنبا إلى جنب مع فنلندا

ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف
ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 3:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 3:37 م

أكد ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف نية بلاده الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، "في نفس الوقت مع فنلندا وبالاتفاق معاها".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في ستوكهولم "هذا اختيار تاريخي نتخذه جنبا إلى جنب مع دولتنا الشقيقة"، ويشار إلى أن نينيستو يزور العاصمة السويدية لمدة يومين.

وأضاف الملك أن التحديات التي تواجهها الدولتان في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا يعني "فرص للاجماع وتعميق التعاون للوقوف أقوى معا".

وقال نينيستو بشأن التعاون مع السويد: "خط سياستننا الأمنية كان مماثلا لفترة طويلة، والأن عندما يتطلب الوضع ذلك، سوف نتخذ خطواتنا سويا".

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الفنلندي على طلب عضوية بلاده للناتو خلال الزيارة، مع ذلك، من المتوقع أن يصوت البرلمان على الطلب.

ويعتزم نينيستو أيضا لقاء رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون ومناقشة طلبي عضوية الناتو اللذين تريد فنلندا والسويد التقدم بهما، كما من المتوقع أن يناقشا سياسة الدفاع المشتركة للدولتين.

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