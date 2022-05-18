الخارجية الأمريكية: مكالمة بين بلينكن ولافروف لن تكون بناءة في الظروف الراهنة

اعتبرت الخارجية الأمريكية أن إجراء مكالمة هاتفية حاليا، بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف، غير بناء، لكنها لم تستبعد إجراء مثل هذه الاتصالات مستقبلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية لم يتحدث مع نظيره الروسي منذ فبراير".

وأضاف أن "روسيا لم توفر لنا أي أسس للاعتقاد بأن الحديث على مثل هذا المستوى بين بلينكن ولافروف لن يكون بناء في الظروف الراهنة".

وأشار إلى أنه "إذا كانت هناك الظروف الضرورية، وإذا توصلنا إلى الاستنتاج بأن المكالمة بينهما من شأنها أن تساهم في خفض مستوى العنف أو تخفيف الوضع الإنساني للشعب الأوكراني، فمن الممكن أن تجري تلك الاتصالات في المستقبل".