 بلينكن: لا مؤشرات على استهداف متعمد للقافلة الأمريكية في نيجيريا - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مايو 2023 10:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

بلينكن: لا مؤشرات على استهداف متعمد للقافلة الأمريكية في نيجيريا

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:54 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد مؤشرات على أن الهجوم على قافلة تابعة للحكومة الأمريكية في نيجيريا، أمس الثلاثاء، كان يستهدف البعثة الأمريكية.

وأضاف بلينكن أن 4 أشخاص من أفراد القافلة قد سقطوا في الهجوم، وفقا لوكالة رويترز.

كان البيت الأبيض، قال، أمس الثلاثاء، إن قافلة عربات أمريكية تعرضت لهجوم في نيجيريا لكن لم يصب أي مواطن أمريكي.

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي "ما يمكنني إخباركم به هو أنه لا توجد إصابات في صفوف الأمريكيين".

وأضاف "نحن على علم بوقوع بعض الإصابات، وربما حتى بعض الضحايا، لكنني لا أريد أن أستبق كثيراً موقفنا الحالي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك