بلينكن: لا مؤشرات على استهداف متعمد للقافلة الأمريكية في نيجيريا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد مؤشرات على أن الهجوم على قافلة تابعة للحكومة الأمريكية في نيجيريا، أمس الثلاثاء، كان يستهدف البعثة الأمريكية.

وأضاف بلينكن أن 4 أشخاص من أفراد القافلة قد سقطوا في الهجوم، وفقا لوكالة رويترز.

كان البيت الأبيض، قال، أمس الثلاثاء، إن قافلة عربات أمريكية تعرضت لهجوم في نيجيريا لكن لم يصب أي مواطن أمريكي.

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي "ما يمكنني إخباركم به هو أنه لا توجد إصابات في صفوف الأمريكيين".

وأضاف "نحن على علم بوقوع بعض الإصابات، وربما حتى بعض الضحايا، لكنني لا أريد أن أستبق كثيراً موقفنا الحالي".