 سكان كييف يشتكون من إغلاق الملاجئ خلال الهجمات الأخيرة - بوابة الشروق
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سكان كييف يشتكون من إغلاق الملاجئ خلال الهجمات الأخيرة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:09 م

اشتكى سكان كييف، من إغلاق الملاجئ المخصصة للحماية من الغارات الجوية خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة، ما دفع الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية بفتح تحقيق.

وقال قائد الإدارة العسكرية الأوكرانية سيرهي بوبكو، في بيان يوم الأربعاء: "إغلاق الملاجئ أثناء الحرب، خلال مثل تلك الهجمات الجوية الضخمة، جريمة"، وأمر مجلس الدفاع في كييف بإجراء مراجعة فورية.

وتابع بوبكو أنه تلقى "شكاوى عديدة" من سكان كييف في "جميع أحياء العاصمة تقريبا" بشأن الملاجئ المغلقة خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة.

ولم يعلق العمدة المدني لكييف، بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو، على هذه المزاعم.

وشهدت العاصمة، مساء الثلاثاء أعنف عمليات إطلاق نار مضادة للطائرات منذ بدء الحرب قبل نحو 15 شهرا.

ومن المفترض أن توفر محطات مترو كييف التي يبلغ عددها حوالي 50 محطة بالإضافة إلى الأنفاق والطوابق السكنية المبنية تحت الأرض ملاجئ للمدنيين.

ونشرت السلطات خريطة لما يقرب من 5 آلاف ملجأ في جميع أنحاء كييف قبل أن تبدأ الحرب الروسية الأوكرانية.


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