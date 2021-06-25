 إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفرافرة ديروط - بوابة الشروق
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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفرافرة ديروط

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 3:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 3:49 ص

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعى بالكيلو 40 على طريق «ديروط - الفرافرة».

كانت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد تلقت إخطارا بالحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة لموقع الحادث الذي أسفر عن 8 مصابين وهم: بكر صابر محمد 15 سنة، ووليد جمال محمد 12 سنة، وعلى عنتر خميس، 25 سنة، وعلاء جمال محمد، 22 سنة.

وسعيد عبد المحسن علي، 60 سنة، وأحمد مختار أحمد، 28 سنة، ومحمد سيد عبد الحفيظ، 33 سنة، وفتحى محمود صالح 34 سنة، وتم نقل المصابين الى المستشفيات وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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