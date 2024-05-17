قيادي بحركة حماس: ادعاء الاحتلال وصوله لجثامين بعض أسراه ليس إنجازا

قال القيادي في حماس عزت الرشق، اليوم الجمعة، إن ادعاء الاحتلال الإسرائيلي وصوله لجثامين بعض أسراه لايعد إنجازا.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من العثور على جثامين 3 محتجزين إسرائيليين في غزة، مشيراً إلى أنه تم إعادتهم إلى إسرائيل لدفنهم. وأضاف الرشق "نؤكد عدم ثقتنا برواية الاحتلال ونقول دائما إن القول الفصل هو ما تقوله المقاومة".

وتابع "ادعاء الاحتلال وصوله إلى جثامين بعض أسراه بعد 8 أشهر من العدوان لا يعد إنجازا لحكومته النازية بل هو دليل على ضعف أداء جيشهم".

وأكد الرشق أن الجثامين التي يزعم الاحتلال الوصول إليها قد تكون تلك التي قصفها الاحتلال سابقا وبقيت تحت الركام. وشدد على أن هذا الادعاء ما هو إلا محاولة للتغطية على خسائر الاحتلال وفشله الذريع أمام بسالة المقاومة.