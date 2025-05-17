رئيس جامعة كفر الشيخ يناقش الموازنة في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب

حضر الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع موازنة جامعة كفر الشيخ عن العام المالي 2025/ 2026.

وناقش الدكتور عبدالرازق دسوقي، موازنة جامعة كفر الشيخ (تعليم، ومستشفيات جامعية) بحضور أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وحضر الاجتماع من جامعة كفر الشيخ الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب بالجامعة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وفي بداية الاجتماع، استهل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، كلمته بتوجيه الشكر إلى الجنة التعليم العالي والبحث العلمي ولجميع ممثلي وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لما يبذلونه من جهد وتعاون لتوفير احتياجات الجامعة وتوفير الاعتمادات المالية، وتذليل العقبات، والذي كان له أكبر الأثر في خدمة العملية التعليمية والبحثية والطبية والعلاجية بجامعة كفر الشيخ.

كما وجه شكرا خاصا إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يقدمه من دعم مستمر للجامعة لتنفيذ رؤيتها ورسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن موازنة الجامعة للسنة المالية الجديدة 2025/ 2026 شهدت طفرة كبيرة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتعليم العالي ووضعه من الأولويات الرئيسية في خطة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وخلال انعقاد الاجتماع، ناقش رئيس جامعة كفر الشيخ، بنود الموازنة والاعتمادات المالية المطلوبة بالباب الأول والمستحقات المالية اللازم توفيرها.

كما استعرض المشروعات القائمة بالجامعة، بالإضافة إلى المستحقات المالية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وناقش بنود الباب الثاني من الموازنة وخاصة زيادة مخصصات التغذية والاحتياحات الخاصة للطلاب بالمدن الجامعية.

وأشار الدكتور عبدالرازق دسوقي، إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم أكدت عقد جلسة خاصة بعد مناقشة الموازنة، تخص المستشفيات الجامعية وتوفير الدعم اللازم لها؛ نظرا لما تقدمة المستشفيات الجامعية من خدمات، وسبل تذليل المعوقات كافة، ودعوة جميع رؤساء الجامعات للمشاركة بها والمديرين التنفيذيين بالمستشفيات الجامعية حتى يتم وضع رؤية موحدة خاصة بذلك الموضوع.

كما استعرض رئيس جامعة كفر الشيخ، متطلبات الجامعة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية، وأهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة للإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة، خاصة المشروعات الخاصة بالمستشفيات الجامعية؛ لما تبلغه من أهمية كبيرة لتحقيق رسالتها العلاجية، وتقديم الخدمة الطبية فى مختلف التخصصات لعلاج المترددين الذين يبلغ عددهم الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.