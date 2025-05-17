 أحمد حسن يكشف حقيقة رحيل ثنائي الأهلي إلى زد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد حسن يكشف حقيقة رحيل ثنائي الأهلي إلى زد

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 17 مايو 2025 - 12:25 ص | آخر تحديث: السبت 17 مايو 2025 - 12:25 ص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة عرض الأهلي لثنائي الفريق على زد، لإتمام صفقة تبادلية وحصول المارد الأحمر على خدمات مصطفي العش بشكل نهائي.

وكانت أشارت تقارير عن رغبة النادي الأهلي في ضم مصطفي العش لاعب الفريق المُعار من زد بشكل نهائي من فريقه، بعد تألقه خلال فترة إعارته مع المارد الأحمر.

وكتب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق في هذا الصدد، الأهلي عرض على نادي زد خدمات الثنائي رضا سليم ومحمد الضاوي كريستو للدخول في صفقة تبادلية مقابل الحصول على خدمات مصطفى العش.

بينما قال مصدر داخل النادي الأهلي: «لم يحدث إلى الآن، ولم يقوم الأهلي بعرض أي لاعب على زد».

وأضاف: «ما حدث هو مكالمة من كابتن محمود الخطيب مع سيف زاهر، وتم عرض الأمر وتحديد جلسة للمناقشة ولم تحدث إلى الآن ولم يتفق الفريقين على شيء».


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