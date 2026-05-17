حماس تدين استهداف تكية طعام وسط غزة: سيأتي اليوم الذي يدفع فيه الاحتلال ثمن هذه الجرائم البشعة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن استهداف قوات الاحتلال ظهر اليوم، لتكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، والذي أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء، هو جريمة حرب متعمدة، ومشهد متجدد من مشاهد الإبادة الجماعية المستمرة بحق أهل قطاع غزة.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن «هذه الجريمة تأتي في ظل صمت وعجز دولي غير مبرر، يُشجع الاحتلال على مواصلة مجازره، وسط تجاهلٍ سافرٍ لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية».

وطالبت الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسئولياتهم الأخلاقية والقانونية، والإدانة الفورية لهذه الجريمة المروعة وللسلوك الإجرامي للاحتلال الذي لم يتوقف عن مجازره بحق أهل القطاع، واتخاذ الإجراءات العملية التي تُوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتُلزمه باحترام تعهداته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت أن «هذه الجرائم المروعة بحق شعب فلسطين ستظل لعنةً تلاحق المحتل الفاشي وداعميه في كل مكان من العالم»، مختتمة: «سيأتي اليوم الذي يدفع فيه ثمن هذه الجرائم البشعة التي فاقت أبشع ما عرفه التاريخ الحديث من مجازر وانتهاكات».

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 3 شهداء وجرحى جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استهدف الاحتلال مطبخًا يتبع لمؤسسة تركية بالقرب من مخازن أبو أسد قرب المستشفى وسط القطاع.

ونقلت وكالة «شهاب» عن مصدر في مستشفى الأقصى، قوله إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بغارة إسرائيلية على خان يونس، مع مواصلة قوات الاحتلال خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من القطاع.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكد مصدر طبي استشهاد المواطن عبد الله أحمد أبو مصطفى، وإصابة آخرين بجروح، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منطقة كراج رفح في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت صباح الأحد، المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي وجنوبي خان يونس، في حين قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.