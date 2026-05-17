رئيس محطات مصر العليا الشمالي يتفقد محطات الأقصر استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات

عقد المهندس خالد الشهير رئيس الإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الشمالي، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع قيادات الإدارة العامة لمحطات الأقصر، وقيادات الورش المركزية، وقيادات معامل إسنا؛ لمتابعة الحالة الفنية للمحطات ودراسة احتياجاتها من قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار كفاءة التشغيل.

وناقش الاجتماع، مراجعة العمليات الجارية بالإدارة العامة لمحطات الأقصر، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه أعمال التشغيل والصيانة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفقًا للخطة الزمنية المحددة، بما يضمن استقرار منظومة تشغيل المحطات خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار المتابعة الدورية، أجرى رئيس الإدارة المركزية، جولة تفقدية لمحطة (أ) الأقصر للاطلاع على الحالة الفنية والتشغيلية للمحطة، والتأكد من انتظام العمل وكفاءة الأداء.

وأشاد بالمجهودات المبذولة؛ لضمان جاهزية الوحدات مع بدء موسم أقصى الاحتياجات المائية، مؤكدًا ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد والحفاظ على جاهزية المحطات على أعلى مستوى.