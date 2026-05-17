ريال مدريد يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني بهدف فينيسيوس

انتصر ريال مدريد على مستضيفه فريق إشبيلية بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويدين ريال مدريد بانتصاره في مباراة اليوم لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بتسديدة زاحفة أرضية.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 83 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 8 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة، الذي حسم اللقب، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 43 نقطة وتراجع للمركز الثالث عشر من جدول ترتيب الليجا.

ودخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من: تيبو كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - دين هويسين و فران جارسيا، وفي الوسط لعب جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني و تياجو بيتارش، خلف ثلاثي الهجوم إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور و كيليان مبابي.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: سيرخيو ميستري - خافي نافارو – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا – ترينت ألكسندر أرنولد – جونزالو جارسيا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس - فرانكو ماستانتونو - ألفارو ليفا أليماني - دانيال ميسونيرو.