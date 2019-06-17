برلمان الهند يبدأ أول دور انعقاد بعد الانتخابات

بدأ البرلمان الهندي أول دور انعقاد بعد إجراء الانتخابات، بجلسة اليوم الإثنين حيث من المقرر أن تشهد تقديم الحكومة الميزانية الاتحادية وطرح عدة مشاريع قوانين.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي 68 عامًا، بصفته رئيس مجلس النواب، أول عضو بالبرلمان يؤدي اليمين الدستوري.

وأدى النواب المنتخبون الجدد، بالإضافة إلى نواب آخرين منهم رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض راهول غاندي اليمين الدستوري.

وخلال الدورة الحالية، سوف تعرض وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان الميزانية الاتحادية في الخامس من تموز/يوليو المقبل. وكان قد جرى الإعلان عن ميزانية مؤقتة في فبراير الماضي، قبل إجراء الانتخابات.

ومن بين مشاريع القوانين التي سوف يتم طرحها في البرلمان، مشروع قانون يجرم الطلاق البائن، الذي يمارسه بعض أفراد الجالية المسلمة.

وكان مودي قد عقد أمس الأحد اجتماعا مع جميع الأحزاب للسعى لحشد دعمهم لضمان تسيير سلس لأعمال البرلمان.

وتنتهى الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب في 26 تموز/يوليو المقبل.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمى له مودي قد حقق فوزا ساحقا ثانيا في الانتخابات العامة التي أجريت في شهري أبريل ومايو الماضيين.