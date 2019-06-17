الإثنين 17 يونيو 2019 2:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

وزيرة المالية الإندونيسية: نعتزم تعزيز الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي

سري مولياني إندراواتي
سري مولياني إندراواتي
جاكرتا - د ب ا
نشر فى : الإثنين 17 يونيو 2019 - 2:11 م | آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 2:11 م

قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي إن الحكومة تعتزم تعزيز الاستثمار ومرونة ميزان المدفوعات من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إندراواتي القول للنواب في جاكرتا اليوم الاثنين "تعزيز بدائل الصادرات والواردات سوف يساعد في تعزيز مرونة ميزان المدفوعات".

يشار إلى أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا تباطأ هذا العام، خاصة في قطاع الاستثمار.

وأضافت إندراواتي أن الحكومة ترى أن هناك فرصة لتعزيز الاستهلاك خلال عام 2020، موضحة أن قطاعات مثل الصناعة والتجارة والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والسياحة سوف تدعم النمو أيضا خلال العام المقبل.

وأوضحت إندراواتي أن البنك المركزي الإندونيسي ربما يخفف من حدة سياسته النقدية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك