رئيس جامعة الأزهر: نبذل المزيد من الجهود لتطوير التعليم الجامعي ومواكبة التطور التكنولوجي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة نجحت خلال الفترة الماضية في مواصلة جهودها الملموسة لتطوير التعليم الجامعي، باستحداث أنظمة التعليم الإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، ما أهلها لتصدر التصنيف الأفريقي للجامعات، واحتلالها مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات الدولية.

وقال المحرصاوي -في كلمته خلال فعاليات الأسبوع الوطني الخامس للتنمية المستدامة بعنوان "المدن المستدامة في إطار الحفاظ على الموارد"، والذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع منتدى البيئة المصري- إن الجامعة تضطلع برسالتها العلمية والدعوية والاجتماعية والإنسانية من خلال كلياتها التي تمتد عبر مختلف محافظات الجمهورية، ورفع مستوى خريجيها الذين ينتشرون بالداخل والخارج، ويسهمون في كافة المجالات المجتمعية.

وأشار إلى الدور المحوري للطلاب الوافدين في ترسيخ الفهم الصحيح للدين الحنيف وفق منهج رصين يجسد صحيح الإسلام بتعاليمه السمحة عقيدة وشريعة وأخلاقا.. مؤكدا أن مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خطت خطوات واثقة نحو التميز والإبداع، وتمثل ذلك في احتضانها مقر اتحاد الجامعات لدول شمال أفريقيا.

وأوضح أن مؤسسة الأزهر الشريف نجحت نجاحا شهد به الجميع في تنظيم الأولمبياد الرياضي الأول لشباب الجامعات الأفريقية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب ذلك تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم العالي والبحث العلمي في جامعات قارة أفريقيا الشهر المقبل.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن الأزهر الشريف يستمد قوته، ويستمر بسبب منهجه الوسطي المعتدل ودعوته إلى قبول الآخر وإلى التعايش والمواطنة والاندماج الإيجابي بين الناس، وهو قبلة المسلمين العلمية.

وأشار إلى أن الأزهر يدرس به نحو 40 ألف طالب من أكثر من 100 دولة، غير الطلاب المصريين، مؤكدا أن جامعة الأزهر من أعرق الجامعات، وتضم 89 كلية منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، حصلت 14 كلية منها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، و7 كليات في طريقها نحو الحصول على الجودة والاعتماد قريبًا.

وأضاف أن الجامعة لديها قطاع طبي متميز في أداء رسالته التعليمية والمجتمعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ويؤدي دورًا مجتمعيًا في رعاية صحة المصريين من خلال المستشفيات الجامعية بالقاهرة والأقاليم، والتي تقدم خدماتها الطبية على مدار الساعة في شتى ربوع الوطن، وخدمات صحية إنسانية من خلال القوافل الطبية الشاملة التي تجوب البلاد داخليًا وخارجيًا.

وأوضح أن الجامعة بها قامات علمية متميزة منهم، الدكتور عبد الشافي عبادة أستاذ الرياضيات التطبيقية، الذي فاز مؤخرًا بجائزة "نكروما"‬ العلمية الأفريقية رفيعة المستوى، وكان قد حصل على جائزة النيل عام 2012، وجائزة الدولة للإبداع، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، الذي فاز بجائزة النيل في العلوم 2018، والدكتور خالد سعد مخيمر، الأستاذ بكلية علوم الأزهر، وفاز بجائزة الدولة للتفوق في العلوم، وذلك لعام 2018، وغيرهم من العلماء الأجلاء الذين تم تكريمهم محليا ودوليا.