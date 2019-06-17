نتنياهو يدعو إلى إعادة فورية للعقوبات على إيران إذا ما تجاوزت مستويات تخصيب اليورانيوم

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين المجتمع الدولي على إعادة العقوبات بصورة فورية على إيران إذا ما تجاوزت مستويات التخصيب المسموح بها في اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

وقال :"إيران هددت اليوم بتخصيب اليورانيوم لمستويات أكبر مما يسمح به الاتفاق النووي ... وفي حال نفذت إيران تهديداتها الحالية, سيتوجب على المجتمع الدولي أن يفعل بشكل فوري منظومة العقوبات المحددة سلفا".

وشدد :"في أي حال من الأحوال, إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة الأسلحة النووية".

وقال إن "إسرائيل تقف في نفس الخندق مع الولايات المتحدة ومع دول عربية معتدلة ومع دول أخرى ضد العدوان الإيراني".

وتطرق إلى علاقات إسرائيل مع الدول العربية، وقال :"إلى جانب اتفاقيتي السلام مع مصر والأردن, نوطد بشكل غير مسبوق علاقاتنا مع دول أخرى في العالم العربي والإسلامي. هذه الدول تدرك أكثر فأكثر أن إسرائيل ليست عدوها, بل العكس, إسرائيل هي حليف متين وثابت يود أن يضمن معها مستقبل المنطقة"، دون المزيد من التوضيح.

وكانت إيران أعلنت في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما.

واليوم، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده تستعد لتخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى من المسموح به في الاتفاق، ما يعني التوقف عن التزام أساسي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.