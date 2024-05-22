 مشاهد لاستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتات مفخخة خلال اقتحام مخيم جباليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مشاهد لاستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتات مفخخة خلال اقتحام مخيم جباليا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 6:30 م

عرضت قناة الجزيرة، مشاهد قالت إنها ترصد استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتات مفخخة خلال اقتحامها مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر - لم تكشف عن هويتها - القول إن الروبوتات المفخخة استخدمت في تفجير منازل واستهداف عناصر من المقاومة خلال اقتحام المخيم.

وأضافت المصادر أن المقاومة تمكنت من كشف الخديعة الإسرائيلية وجرى التعامل مع الروبوتات المفخخة.

وأشارت إلى أن عناصر من سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنوا من تحييد أحد الروبوتات المفخخة.

 

 

وتتواصل المعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في مخيم جباليا الذي عاد إليه الاحتلال قبل أيام لتنفيذ عدوان واسع النطاق يتضمن تفجيرا وإحراقا للعديد من المنازل والمحال التجارية.

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