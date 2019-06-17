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موظف يدعي اختطاف نجله لإجبار زوجته على العودة إلى المنزل

مصطفى عطية:
نشر فى : الإثنين 17 يونيو 2019 - 1:39 م | آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 1:39 م

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، غموض إدعاء موظف باختطاف نجله واتهامه أهلية زوجته بارتكاب الواقعة لخلافات بينهم بالشرقية.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من موظف - 37 سنة مقيم بالزقازيق بتغيب نجله 10 سنوات عن منزلهما، وتلقيه اتصال هاتفى من رقم حدده طلب منه المتصل مبلغ مالى 100 ألف جنيه كفدية لإعادته، واتهم والدة زوجته 50 سنة "ربة منزل"، وزوجها 60 سنة "سائق" مقيمان بعزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بارتكاب الواقعة لخلافات زوجية بينه وزوجته 27 سنة "ربة منزل"، وتركها مسكنهما وإقامتها طرف والدتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى عدم صحة البلاغ، وادعاء المبلغ كذباً بالواقعة لإجبار زوجته على العودة لمنزل الزوجية وقيامه بالاتفاق مع ربة منزل 36 سنة مقيمة بدائرة المركز محكوم عليها بالحبس 5 سنوات فى 3 قضايا تبديد بالمركز بإخفاء ابنه بمسكنها.

وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة وأمكن ضبط ربة المنزل وبصحبتها الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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