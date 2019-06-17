الجيش الجزائري يضبط مخبأين للأسلحة والذخيرة بولايتي إليزي وتمنراست

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، عن كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة عين أمناس بولاية إليزي (جنوب شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني اليوم إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة الدبداب بعين أمناس مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية بمنظار من نوع FAL وبندقية مضخية بالإضافة إلى ثلاثة مخازن ذخيرة".

وأشار البيان إلى أن مفرزة أخرى للجيش كشفت إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة أراك بتمنراست (جنوب) مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقيتين رشاشتين من نوع FM ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى ثلاثة مخازن وتسعة أشرطة للذخيرة و(3468) طلقة من مختلف العيارات.

وأكدت وزارة الدفاع أن مثل هذه النتائج المحققة ميدانيا لدليل قاطع على اليقظة العالية ومدى فعالية وحدات الجيش المكلفة بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.