بعثة نيجيريا تصل الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

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وصلت بعثة المنتخب النيجيري مساء اليوم الاثنين، إلى الإسكندرية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

و استقبلت لجان البروتوكول والمراسم والإعلامية و المتطوعين باللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية بعثة المنتخب النيجيري بالورود.

ويقع المنتخب النيجيري ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم غينيا، بوروندى، مدغشقر .

وضمت قائمة نيجيريا:

حراسة المرمى: فرانسيس اوزوهو ، إيكيتشوكو إيزنوا ، دانييل أكبيي.

الدفاع : أولولاوا آينا ، عبد الله شيهو ، شيدوزي أوازيم ، ويليام تروست إكونغ ، ليون بالوغون ، كينيث أوميرو ، جاميلو كولينز.

الوسط: ميكيل جون اوبي ، ويلفريد نديدي ، اوكينيكارو اتيبو ، جون اوغو.

الهجوم: أحمد موسى ، فيكتور أوسيمين ، موسى سيمون ، هنري أونيكورو ، أوديون إيغالو ، أليكس إيوبي ، صموئيل كالو ، بول أونواتشو ، صموئيل تشوكويزي.