بعثة نيجيريا تصل الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

وصلت بعثة المنتخب النيجيري مساء اليوم الاثنين، إلى الإسكندرية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
و استقبلت لجان البروتوكول والمراسم والإعلامية و المتطوعين باللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية بعثة المنتخب النيجيري بالورود.
ويقع المنتخب النيجيري ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم غينيا، بوروندى، مدغشقر .
وضمت قائمة نيجيريا:
حراسة المرمى: فرانسيس اوزوهو ، إيكيتشوكو إيزنوا ، دانييل أكبيي.
الدفاع : أولولاوا آينا ، عبد الله شيهو ، شيدوزي أوازيم ، ويليام تروست إكونغ ، ليون بالوغون ، كينيث أوميرو ، جاميلو كولينز.
الوسط: ميكيل جون اوبي ، ويلفريد نديدي ، اوكينيكارو اتيبو ، جون اوغو.
الهجوم: أحمد موسى ، فيكتور أوسيمين ، موسى سيمون ، هنري أونيكورو ، أوديون إيغالو ، أليكس إيوبي ، صموئيل كالو ، بول أونواتشو ، صموئيل تشوكويزي.